بيانات إيجابية من مصر.. العجز يتقلص والاقتصاد ينمو 4.1%

قالت الرئاسة المصرية في بيان اليوم الثلاثاء، إن العجز الكلي للموازنة انخفض إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016-2017، التي انتهت في 30 يونيو، مقارنة مع 12.5% في السنة المالية السابقة.



وذكرت الرئاسة في بيان منفصل اليوم، أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 4.1% في السنة المالية 2016-2017، مع ارتفاع النمو في الربع الأخير من السنة إلى 4.9%.



وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قد صرح العام الماضي، بأن اقتصاد مصر نما 4.3% في السنة المالية 2015-2016. وبلغ النمو 4.5% في الربع الأخير من 2015-2016.



وأشارت الرئاسة إلى أن السنة المالية 2016-2017 شهدت "زيادة كبيرة" في عمليات شراء الأجانب لأذون وسندات الخزانة، لتصل إلى 13 مليار دولار في نهاية يونيو، مقارنة مع مليار دولار في بداية السنة.