قالت الرئاسة المصرية في بيان اليوم الثلاثاء، إن العجز الكلي للموازنة انخفض إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016-2017، التي انتهت في 30 يونيو، مقارنة مع 12.5% في السنة المالية السابقة.
وذكرت الرئاسة في بيان منفصل اليوم، أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 4.1% في السنة المالية 2016-2017، مع ارتفاع النمو في الربع الأخير من السنة إلى 4.9%.
وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قد صرح العام الماضي، بأن اقتصاد مصر نما 4.3% في السنة المالية 2015-2016. وبلغ النمو 4.5% في الربع الأخير من 2015-2016.
وأشارت الرئاسة إلى أن السنة المالية 2016-2017 شهدت "زيادة كبيرة" في عمليات شراء الأجانب لأذون وسندات الخزانة، لتصل إلى 13 مليار دولار في نهاية يونيو، مقارنة مع مليار دولار في بداية السنة.
بيانات إيجابية من مصر.. العجز يتقلص والاقتصاد ينمو 4.1%
قالت الرئاسة المصرية في بيان اليوم الثلاثاء، إن العجز الكلي للموازنة انخفض إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016-2017، التي انتهت في 30 يونيو، مقارنة مع 12.5% في السنة المالية السابقة.