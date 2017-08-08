تراجع صادرات ألمانيا لأدنى مستوى في عامين خلال يونيو

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن صادرات ألمانيا انخفضت بأكثر من المتوقع في يونيو/حزيران، وأن الواردات هبطت بوتيرة أكبر لينمو الفائض التجاري في أكبر اقتصاد بأوروبا.

وتراجعت الصادرات بعد التعديل لأسباب موسمية 2.8% في أكبر هبوط منذ أغسطس/آب 2015 منهية موجة صعود استمرت على مدار 5 أشهر متتالية.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الاتحادية تراجع الواردات 4.5% في أكبر هبوط منذ يناير/كانون الثاني 2009.

وتخالف البيانات استطلاعا للرأي أجرته رويترز وأشار إلى انخفاض الصادرات 0.3% وارتفاع الواردات 0.2%.

وزاد الفائض التجاري المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 21.2 مليار يورو من 20.3 مليار يورو في مايو/أيار ليصل إلى أعلى مستوى منذ أغسطس/آب 2016. وقراءة يونيو/حزيران أعلى من توقعات رويترز عند 21 مليار يورو.

ووفق بيانات غير معدلة، زاد فائض المعاملات الجارية الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات الي 23.6 مليار يورو مقارنة مع قراءة معدلة نزوليا عند 16 مليار يورو في مايو/أيار.