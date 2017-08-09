مصر تتوقع نمو الاقتصاد 4.8% حتى منتصف 2018

توقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي في مقابلة تلفزيونية في وقت متأخر من الليلة الماضية وصول معدل النمو الاقتصادي لبلاده إلى ما بين 4.6 و4.8 %، في السنة المالية الحالية 2017-2018.



وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو.



وذكرت الرئاسة المصرية في بيان صحفي أمس الثلاثاء أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 4.1 %، في السنة المالية 2016-2017 مع ارتفاع النمو في الربع الأخير من السنة إلى 4.9 بالمئة.



كان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قال لرويترز العام الماضي إن اقتصاد مصر نما 4.3 %، في السنة المالية 2015-2016. وبلغ النمو 4.5 %، في الربع الأخير من 2015-2016.



وقالت الرئاسة أمس إن العجز الكلي للموازنة انخفض إلى 10.9 %، من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع 12.5 %، في السنة المالية السابقة.



وتعكف حكومة إسماعيل على تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي تم الاتفاق عليه العام الماضي مع صندوق النقد الدولي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.