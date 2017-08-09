نمو استثمارات شركات النفط الأجنبية في مصر 23% خلال عام

قال وزير البترول المصري، طارق الملا، اليوم الأربعاء، إن استثمارات شركات النفط الأجنبية في بلاده ارتفعت إلى 8.1 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 من 6.6 مليار في السنة المالية السابقة.

وتعني هذه الأرقام ارتفاع استثمارات شركات النفط الأجنبية في مصر 22.7 بالمئة خلال السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي.

وقال الملا في اتصال هاتفي مع رويترز "الشركاء الأجانب أنفقوا 8.1 مليار دولار في عمليات البحث والاستكشاف والتنمية في مصر خلال 2016-2017 مقابل 6.6 مليار في 2015-2016".

وسددت مصر خلال النصف الثاني من 2016-2017 نحو 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، وهو ما حفز تلك الشركات لزيادة الاستثمارات بجانب الإسراع في تطوير حقل ظهُر التابع لشركة إيني الإيطالية ليبدأ الإنتاج بنحو مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز قبل نهاية 2017.

وتتوقع مصر تجاوز استثمارات شركات النفط الأجنبية 10 مليارات دولار في السنة المالية الحالية 2017-2018.

وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة 2.3 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران وفقا للملا.

ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر بي.بي البريطانية وشل الهولندية وإيني الإيطالية.

ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر، إن شركاتهم تضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.

إلى ذلك، قال الجارحي في مقابلة تلفزيونية في وقت متأخر اليوم الثلاثاء، إن مصر تتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي ما بين 4.6% و4.8% في السنة المالية 2017-2018.

وتبدأ السنة المالية في مصر في يوليو/تموز وتنتهي في يونيو/ حزيران. وكان بيان رئاسي قال في وقت سابق إن معدل نمو الناتج المحلي وصل إلى 4.1% للسنة المالية 2016-2017.