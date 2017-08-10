إشارات متضاربة "تلف" الاقتصاد البريطاني.. فما السبب؟

زاد الإنتاج الصناعي البريطاني على نحو غير متوقع في يونيو، بعدما أجل منتجو نفط عمليات صيانة موسمية معتادة لكن انخفاض إنتاج السيارات وتراجع قطاع البناء ألقيا بظلال سلبية على الأشهر المقبلة.

وحقق الاقتصاد البريطاني نموا بطيئا في النصف الأول من العام، حيث واجه المستهلكون معدل تضخم أعلى نتج عن التصويت لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

ويتوقع بنك إنجلترا المركزي زيادة النمو في النصف الثاني من العام بفعل زيادة الصادرات الصافية والاستثمارات، لكن البيانات الرسمية التي جرى إعلانها اليوم الخميس تعطي إشارات متضاربة.

واتسع العجز التجاري لبريطانيا مع بقية دول العالم على نحو غير متوقع في يونيو، حيث شهدت أحجام الصادرات أكبر هبوط شهري في عام على الرغم من أن حجم الصادرات للربع بأكمله ارتفع بنسبة 5% على أساس سنوي.

وانكمش الإنتاج الصناعي 0.4% في الشهور الثلاثة المنتهية في يونيو دون تغيير عن التقديرات الأولية لمكتب الإحصاءات الوطنية، وهو ما ساهم في ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي سجل 0.3% في الربع الثاني.

وأظهر مسح لرويترز أن خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تحافظ بريطانيا على معدل نمو فصلي 0.3 % في العام المقبل مقارنة مع 0.4 % في منطقة اليورو.

وفي يونيو، قفز الناتج الصناعي 0.5% مقابل توقعات بنموه 0.1% .

لكن مكتب الإحصاءات اعتبر أن هذا يعكس غياب الصيانة عن حقول النفط في ذلك الشهر، وهو الأمر الذي يؤدي عادة إلى انخفاض الإنتاج، ومن المرجح أن تتم الصيانة في وقت لاحق من العام.

انخفاض إنتاج السيارات 3.6%

وانخفض إنتاج السيارات 3.6% خلال يونيو بعد تراجعه 2.3% في الشهر السابق، في أكبر انخفاض منذ ديسمبر عام 2013.

واستقر قطاع الصناعات التحويلية الكلي الذي يشمل إنتاج السيارات، وليس النفط، خلال الشهر وبما يتماشى مع التوقعات.

وتراجع قطاع البناء، الذي يشكل 6% من الاقتصاد، بـ 0.1% في يونيو، وانخفض 1.3% في الربع الثاني من العام، وهو انخفاض أكبر من المتوقع في وقت سابق والأكبر في نحو 5 أعوام.

واتسع العجز في تجارة السلع البريطانية مع بقية العالم إلى 12.7 مليار جنيه استرليني من 11.3 مليار جنيه في الشهر السابق، وهو ما يتجاوز توقعات خبراء اقتصاد بتراجعه إلى 11 مليار جنيه.

وبحساب صادرات الخدمات، يصل العجز التجاري البريطاني إلى 4.6 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر من العام الماضي.