التضخم في مصر يقفز لمستوى غير مسبوق فوق 35%

قال البنك المركزي المصري الخميس إن معدل التضخم السنوي الأساسي قفز إلى 35.26%، في يوليو من 31.95%، في يونيو مسجلا أعلى مستوى منذ أن بدأ البنك في تسجيل بيانات التضخم في 2005.



ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.



ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس في أول يوليو ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من 9 أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.



وفي وقت سابق من اليوم أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 33%.



وخلال الأشهر القليلة الماضية رفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات وهو ما تسبب في المستويات غير المسبوقة لمعدل التضخم في البلاد.