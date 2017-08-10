العجز التجاري التونسي يقفز 26% في 7 أشهر

أظهرت بيانات رسمية تفاقم العجز التجاري في تونس بنسبة 25.8 % على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من العام مع زيادة الواردات.



وارتفع العجز إلى 8.63 مليار دينار ما يعادل 3.58 مليار دولار في الفترة من يناير إلى يوليو مقارنة مع 6.86 مليار في الفترة ذاتها من عام 2016.



وعزا المعهد ارتفاع العجز التجاري إلى زيادة الواردات بنسبة 18.8 % إلى 27.75 مليار دينار من 23.36 مليار قبل عام.

ويعود ارتفاع الواردات التونسية في الأساس إلى زيادة واردات الطاقة بنسبة 30.8 % والمواد الفلاحية والغذائية الأساسية بنسبة 33.3% والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 21.6 % والمواد الاستهلاكية غير الغذائية بنسبة 20.9 %.



بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 15.9% إلى 19.13 مليار دينار مقارنة مع 16.51 مليار دينار قبل عام.



وتسعى تونس إلى زيادة صادراتها وتقليص الواردات ضمن إصلاحات مالية أوسع نطاقا للمساعدة في تقليص الإنفاق العام والعجز المالي.