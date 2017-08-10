العمل:مراس يضم الخدمات الحكومية المتناثرة بمنظومة واحدة

أكد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد الحميدان، في مقابلة مع العربية، أن مركز "مراس" سيقلص الإجراءات وسيضمها في منصة واحدة، ما يعود بالفائدة على العملاء، إلى جانب تسهيل عمل الجهات الحكومية عبر منظومة واحدة.

وقال الحميدان، على هامش إطلاق وافتتاح مركز مراس، إن المركز سيجمع الخدمات الحكومية المتناثرة في منظومة واحدة، لافتاً إلى أن وزارة العمل تشكل جهة من الجهات التي تقدم خدماتها عبر "مراس" بالتعاون مع وزارة التجارة عبر بوابة واحدة لتسهيل العمل التجاري وسرعة الحصول على التراخيص.

واعتبر أن هذا النموذج يعكس قدرة الجهات الحكومية على التواصل والتنسيق لتسهيل الخدمات وتسريع الإجراءات المطلوبة.

وكان وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي قد أطلق مبادرة "مراس" لتحسين إدارة الأعمال في القطاع الخاص.

وتستهدف هذه المبادرة تسهيل بدء ممارسة العمل التجاري على المستثمرين ورواد الأعمال في السعودية، وذلك وفقا لرؤية المملكة 2030.

وبهدف زيادة تصنيف السعودية في مؤشر سهولة بدء الأعمال التجارية لدى البنك الدولي.