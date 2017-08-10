الفالح: المباحثات مع العراق ركزت على النفط والاستثمار

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح إن المباحثات مع وزير النفط العراقي أكدت على ضرورة تعزيز مستوى الالتزام بالاتفاق الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتقليص إمدادات الخام.



وقال الفالح في بيان إن المباحثات "خرجت باتفاق في الرؤى بين البلدين يرمي إلى ضمان استقرار أسواق النفط العالمية وتعزيز المكاسب التي تحققت فيها في الفترة الأخيرة.



"أكدت المباحثات على ضرورة تكثيف المساعي لحث جميع الأطراف على تعزيز التزامهم باتفاقية خفض الإنتاج، للمحافظة على توازن أسواق الطاقة العالمية".



وقال الفالح، إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ستشهد "نشاطا أكثر وتعاونا أكبر في مجال التبادل التجاري بين المملكة والعراق، وكذلك في مجال فتح الاستثمارات المشتركة للشركات ولرجال الأعمال بين البلدين".



وذكر البيان الذي أصدرته وزارة الطاقة أن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي التقى بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته للمملكة التي بدأت يوم الثلاثاء.