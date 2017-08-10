القصبي: "مراس" يستهدف تحسين بيئة الاستثمار بالسعودية

أطلق وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، مبادرة "مراس" لتحسين إدارة الأعمال في القطاع الخاص.

وتستهدف هذه المبادرة تسهيل بدء ممارسة العمل التجاري على المستثمرين ورواد الأعمال في السعودية، وذلك وفقا لرؤية المملكة 2030، وبهدف لزيادة تصنيف السعودية في مؤشر سهولة بدء الأعمال التجارية لدى البنك الدولي.

وأكد القصبي، خلال فعاليات افتتاح مركز مراس، أن المركز يستهدف تسهيل الإجراءات للتجار، مشيرا إلى توجه الجهات الحكومية للعمل التشاركي، ما يحقق إنجازات أفضل على صعيد جذب الأعمال وتحسين أدائها.

وأضاف أن المركز يستهدف تسهيل الإجراءات للتجار عبر منصة واحدة، ولتسهيل تجربة العملاء وجذب الاستثمارات من خلال تحسين بيئة العمل.