مدير "مراس": نقدم 70 خدمة تجارية إلكترونيا حتى الآن

قال مدير مراكز مراس محمد خالد خياط، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن "مراس" جزء من منظومة كاملة كانت تعتمد على كونها موقعا إلكترونيا وتطبيقا، وحاليا أصبح لها وجود على الأرض، حيث تقدم 70 خدمة تجارية.

وكان وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، قد أطلق مبادرة "مراس" لتحسين إدارة الأعمال في القطاع الخاص.

وتستهدف هذه المبادرة تسهيل بدء ممارسة العمل التجاري على المستثمرين ورواد الأعمال في السعودية، وذلك وفقا لرؤية المملكة 2030، وبهدف لزيادة تصنيف السعودية في مؤشر سهولة بدء الأعمال التجارية لدى البنك الدولي.

وقال خياط "سابقا يستوجب الحصول على هذه الخدمات أن يزور كل شخص الجهة التي يريد إنهاء معاملته فيها، وحاليا 7 جهات تقدم جميع خدماتها من خلال "مراس".

وأضاف "نستهدف تقديم كافة الخدمات إلكترونيا، وأن تكون كل الخدمات متوفرة إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة المركز".