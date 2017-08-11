زيادة دون المتوقع لأسعار المستهلكين في أميركا بـ0.1%

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع في يوليو/تموز بما يشير إلى تضخم محدود قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى توخي الحذر في رفع أسعار الفائدة مجددا هذا العام.

وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الجمعة، إن مؤشرها لأسعار المستهلكين ارتفع 0.1% الشهر الماضي بعدما استقر دون تغيير في يونيو/حزيران. وعلى أساس سنوي زاد مؤشر أسعار المستهلكين 1.7% ارتفاعا من 1.6% في يونيو/حزيران.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% في يوليو/تموز، وأن يزيد 1.8% من مستواه قبل عام.

وباستبعاد مكونات الغذاء والطاقة التي تتقلب أسعارها، زاد مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% للشهر الرابع على التوالي. وارتفع ما يسمى مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في 12 شهرا حتى يوليو/ تموز 1.7% ليزيد بنفس الوتيرة على مدى ثلاثة أشهر متتالية.

وقد تثير الزيادة المحدودة في أسعار المستهلكين انزعاج مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الذين اعتبروا أن انخفاض معدل التضخم أمر مؤقت.

ويستهدف البنك المركزي الأميركي تضخما عند 2% ويتتبع مؤشرا ظل مستقرا عند 1.5% منذ مايو/أيار. ولا يزال التضخم منخفضا رغم أن سوق العمل تقترب من حد التوظيف الكامل وهي معضلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي في الوقت الذي يدرس فيه تشديد السياسة النقدية.