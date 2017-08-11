لماذا يواصل التضخم الارتفاع رغم رفع أسعار الفائدة بمصر؟

تجاهلت معدلات التضخم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزي، خاصة ما يتعلق بتحريك أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وأعلن البنك المركزي المصري، أن معدل التضخم الأساسي السنوي ارتفع إلى 35.26% في شهر يوليو الماضي، مقابل نحو 31.95% في يونيو الماضي.

وأشار إلى أن معدل التضخم الأساسي الشهري بلغ 2.76% في يوليو، مقابل 1.8% في يونيو السابق له.

وفي وقت سابق أمس، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن معدل التضخم السنوي العام ارتفع في شهر يوليو الماضي ليسجل نحو 34.2% على أساس سنوي.

وأعلن البنك المركزي المصري في بداية نوفمبر الماضي تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، ما تسبب في ارتفاع سعر صرف العملة الأميركية بنسب قياسية تجاوزت في بعض الأوقات ما نسبته 120%.

وأعقل قرار التعويم سلسلة من القرارات التي تأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية تحت إشراف مؤسسات دولية حصلت منها على قروض ضخمة، أهمها تقليص دعم الطاقة وهيكلة الدعم بشكل عام.

ولجأ البنك المركزي إلى عدة قرارات للحد من الارتفاعات المستمرة في أسعار السلع والخدمات، أهمها تقنين الواردات المصرية، مع تحريك أسعار الفائدة لأكثر من مرة خلال الفترات الماضية لتسجل مستويات قياسية مقارنة مع الأسواق والدول المحيطة.

وفي مذكرة بحثية، أبقت "فاروس للأبحاث" على نظرتها الإيجابية على المدى الطويل للاقتصاد المصري، بعد ارتفاع التضخم السنوي.

وتوقعت انخفاض مؤشر الرفاهة الاقتصادي بالربع الثالث من العام الجاري.

وسجل مؤشر الرفاه الاقتصادي لدى فاروس نحو 25.3 نقطة في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 25.1 نقطة بالربع الأول من نفس العام.

وتتوقع فاروس تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل العمالة تدريجياً، مؤكدة أن ارتفاع أسعار منتجات الطاقة سوف يؤدي إلى مزيد من الضغط بالربع الثالث من 2017.

وأشارت إلى أن التضخم وصل لمستويات التضخم خلال العام المالي 1991-1992، وهو ما أعقبه رفاهية اقتصادية استمرت 7 سنوات.

وفي تصريحات سابقة، توقع وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أن تبدأ مستويات التضخم في التراجع مقارنة بالمعدلات الحالية في شهري نوفمبر وديسمبر، بعد مرور دورة عام كامل على تحرير سعر الصرف.