وفد مصري يزور دولاً عربية لحل معوقات الصادرات الزراعية

قال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل اليوم الجمعة إن وفدا من الوزارة سيزور عددا من الدول العربية الشهر المقبل لحل مشكلات تؤثر على التصدير.



وتواجه الصادرات الزراعية المصرية مشاكل بعد أن حظرت دول غربية وعربية استيراد بعض الخضر والفاكهة من مصر بسبب المبيدات.



وحظرت السعودية في يوليو تموز استيراد الفراولة المصرية بسبب متبقيات المبيدات كما أعلنت الإمارات العربية المتحدة في أبريل نيسان حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه. وحظر السودان في مايو أيار دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية.



وذكر البيان الذي تلقت رويترز نسخة منه أن "وفدا من وزارة التجارة سيقوم بزيادة عدد من الدول العربية منتصف الشهر المقبل للترويج للصادرات المصرية وحل كافة المشكلات التي تؤثر على معدلات التصدير لهذه الدول".



ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل بخصوص الزيارة.



وكان عبد الحميد دمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر أبدى تفاؤله بإمكانية تسوية مشاكل التصدير وقال إن بلاده تسعى لاقتحام أسواق عالمية جديدة لتصدير الخضر والفاكهة.



وذكر دمرداش في مقابلة مع رويترز أجريت في وقت سابق هذا الأسبوع "سيكون هناك وفد مصري رسمي يزور الدول التي حظرت بعض المنتجات. نأمل أن تعاود تلك الدول الاستيراد من مصر قبل بداية الموسم التصديري الجديد الذي يبدأ في نوفمبر".



ويبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنويا.



وتبلغ صادرات مصر السنوية من الفاكهة نحو 1.8 مليون طن والخضر نحو 1.4 مليون طن. وتصدر مصر نحو 90 منتجا من الخضر والفاكهة وفقا لدمرداش