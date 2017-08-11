"المالية" تعلن تقرير الربع الثاني لأداء الميزانية الأحد

أعلنت وزارة المالية عن موعد إصدار تقريرها حول أداء الميزانية العامة للدولة بنهاية الربع الثاني 2017، يوم الأحد المقبل، متضمناً الإيرادات والمصروفات والعجز والدين العام.

وقالت الوزارة إن الإعلان سيعقد في قاعة المؤتمرات الصحافية في وزارة المالية عند الساعة الواحدة ظهرا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام السعودية بالشفافية والإفصاح المالي، وتحسين تقارير أداء الميزانية في وقت تُواصل فيه العمل على تطبيق مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة الطموحة 2030".

وتعد هذه المرة الثانية التي تعلن فيها المملكة عن أرقام الميزانية ربعياً، حيث دأبت على الإعلان عن ميزانيتها سنويا خلال الأعوام الماضية، وأعلنت قبل أشهر أداء الميزانية للربع الأول لأول مرة.

وأظهر تقرير الربع الأول لأداء الميزانية العامة للدولة بنهاية الربع الأول 2017، تسجيل عجز في ميزانية الربع الأول 2017 قدره 26 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 144 مليار ريال والمصروفات 170 مليار ريال.

وقالت الوزارة إن العجز انخفض خلال الربع الأول 2017 بـ 71 % مقارنة بعجز الفترة المماثلة من العام السابق، مبينة أنه تم تمويله من الحساب الجاري.

وكانت وزارة المالية قد قدرت الإيرادات في ميزانية عام 2017 بـ 692 مليار ريال، والنفقات العامة بـ 890 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 198 مليار ريال.