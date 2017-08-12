غداً.. إعلان أداء الميزانية السعودية للربع الثاني

تترقب الأسواق إعلان وزارة المالية السعودية عن التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني 2017 يوم غد الأحد.

ويتضمن التقرير أهم المعلومات والمؤشرات المالية لأداء الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك على مستوى الإيرادات والمصروفات والعجز والدين العام.

وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت في مايو الماضي عن تقرير أداء الميزانية العامة للدولة بنهاية الربع الأول 2017، وأظهرت البيانات تسجيل عجز في ميزانية الربع الأول 2017 قدره 26 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 144 مليار ريال والمصروفات 170 مليار ريال.

ويأتي الإعلان عن أرقام الميزانية ربعيا ليتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 والمتضمنة تعزيز مستوى الشفافية والمراقبة المالية وتحسين تقارير أداء الميزانية.