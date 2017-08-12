ما هي نسبة مشاركة المنشآت السعودية في إكسبو دبي 2020؟

كشف المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار السعودية عبد الرحمن الحسين، أن 63 منشأة سعودية سجلت في معرض إكسبو دبي 2020 من إجمالي 18 ألف منشأة بادرت بالتسجيل (بنسبة 0.35% من إجمالي المسجلين).

وأكد في تغريدة عبر معرفه الشخصي بـ"تويتر"، أن إدارة المعرض خصصت 20% من المشاريع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحسب ما ورد في صحيفة "عكاظ".

وفازت شركة أرابتك للإنشاءات، إحدى الشركات المملوكة لـ"أرابتك القابضة" (ARTC) بعقد بناء جناح دولة الإمارات في إكسبو دبي 2020 بقيمة 353 مليون درهم من المجلس الوطني للإعلام، وفقا لبيان صحافي.

وبحسب البيان، من المقرر أن يتم البدء في إنشاء الجناح الذي ستبنيه "أرابتك" خلال الشهر الجاري على أن يتم الانتهاء منه وتسليمه بالكامل في الربع الأخير من العام 2019.