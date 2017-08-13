كيف كان أداء الميزانية السعودية في الربع الأول؟

من المنتظر أن يتم اليوم الأحد، الإعلان عن أداء الميزانية السعودية في الربع الثاني، وذلك للمرة الثانية في تاريخ المملكة التي يتم فيها الإعلان عن أرقام الميزانية بشكل فصلي.

وبحسب وزير المالية السعودي محمد الجدعان فإن الهدف من هذا الإعلان هو تعزيز الشفافية عبر نشر البيانات بشكل دوري ومتكرر بحيث يتمكن الجميع من الاطلاع على الأداء المالي لاقتصاد السعودية.

وخلال الربع الأول من 2017، بلغ حجم ايرادات المملكة 144 مليار ريال، بارتفاع 72% عن العام الماضي، في حين بلغ الإنفاق الحكومي نحو 170 مليار ريال بالربع الأول وهو ما يمثل 19% من إجمالي الإنفاق المجدول لهذا العام الحالي.

وانخفض العجز في الميزانية السعودية بالربع الأول بواقع 71% إلى 26 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وفي الربع الأول بلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية بلغت 32.073 مليار ريال بزيادة بنسبة 1%، كما وصلت الزيادة في الإيرادات النفطية إلى 115%، فيما بلغت الزيادة على ضريبة الدخل 4%، والضريبة على السلع والخدمات 8%، والضريبة على التجارة 27% وضريبة الزكاة بارتفاع 46%.

وبلغت نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الإيرادات الإجمالية 22%.

وبحسب بيانات الميزانية فلم يتم اللجوء إلى احتياطيات السعودية لتمويل العجز في الربع الأول.

وكشفت البيانات تراجع رصيد الدين العام بنهاية مارس مقارنة بمطلع العام 2017.

وارتفع إجمالي الإيرادات للربع الأول بنسبة 72% إلى 144.076 مليار ريال مقارنة بـ 83.652 مليار ريال.

وفيما يتعلق بالمصروفات، فقد بلغت 170.287 مليار ريال، في الربع الأول، منها 57% تعود إلى الرواتب والبدلات وتعويضات العاملين والمكافآت بنحو 94.085 مليار ريال.

أما المصروفات للسلع والخدمات قد بلغت 16.712 مليار ريال، ونفقات التمويل 1.258 مليار ريال، والإعلانات 46 مليون ريال.