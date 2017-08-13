مصر.. 7 أيام لإصدار التراخيص الصناعية بدل 600 يوم

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري، عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، والذي أقره مجلس النواب، وصدر بخصوصه قرار جمهوري في مايو الماضي.

وتهدف اللائحة لتبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية، والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة، ومعالجة موضوع منح تراخيص التشغيل الذي يعتبر أحد أهم العناصر المؤثرة على تصنيف مصر في تقارير أداء الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية.

وأكد قابيل أن هذا القانون سيحدث ثورة في معدلات الاستثمار الصناعي في مصر خلال المرحلة المقبلة، وهو ما سيساهم في وضع مصر في مصاف الدول الأكثر جذباً للاستثمار الصناعي إقليمياً ودولياً.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الموسع الذي عقده الوزير صباح اليوم الأحد، لإعلان إصدار اللائحة الجديدة.

وقال الوزير المصري إن هذا القانون سيغير فلسفة منح التراخيص في مصر، حيث وضع منظومة متكاملة تتوافق والنظم الدولية لمنح التراخيص، من خلال تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم الصناعة، ووضع قواعد إصدار تراخيص المنشآت الصناعية، وكذا تبني أدوات وآليات جديدة لإجراءات منح التراخيص، ومنها وضع مصفوفة بالاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص وفقاً لمخاطر النشاط الصناعي، واستحداث نظام الترخيص بالإخطار لـ80% من الصناعات القائمة، وكذلك إدخال مكاتب الاعتماد المؤهلة من القطاع الخاص في إجراءات فحص المنشآت الراغبة في الحصول على الترخيص.

ولفت قابيل إلى أن اللائحة تضمنت المبادئ الأساسية التي تبنتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في التعامل مع المستثمرين، والتي شملت الالتزام بإتمام الإجراءات ومراعاة التواريخ المنصوص عليها في القانون واللائحة، دون تحميل المنشأة الصناعية أي أعباء إضافية، وإتاحة المعلومات الخاصة بممارسة النشاط الصناعي على الموقع الإلكتروني للهيئة، والربط بين القرارات والغرض من إصدارها، وإقرار آلية للتظلم من القرارات التي تمس حقوق أو مصالح المنشأة الصناعية.

وأشار الوزير إلى أنه بموجب هذه اللائحة، سينخفض زمن إصدار الترخيص من 600 يوم حالياً إلى أقل من 7 أيام للترخيص بالإخطار، وأقل من 30 يوماً للترخيص المسبق، كما سيتم تحويل نظام تنفيذ الإجراءات وعمليات الإصدار من نظام يدوي كما هو معمول به حالياً إلى نظام آلي، ووضع أنظمة للتظلمات بمعايير وأحكام محددة، في حين لا توجد حالياً معايير محددة لذلك، فضلاً عن إدخال مكاتب اعتماد فنية في النظام الجديد، في حين يقتصر النظام الحالي على الهيئة فقط.

وحول المستندات المطلوبة لمنح تراخيص التشغيل وفقاً للقانون الجديد مقارنة مع القانون القديم، أوضح قابيل أن القانون الجديد حدد جهة واحدة للتعامل بدلاً من 11 جهة في السابق، كما اختصر العمليات الإجرائية الأساسية التي يقوم بها المستثمر (طالب الترخيص) في 3 عمليات بدلاً من 7 عمليات، أما الإجراءات الداخلية بالهيئة فقلصت من 154 إجراء إلى 19 إجراء فقط.

وأضاف الوزير أن القانون يتبنى ولأول مرة منهج الترخيص بالإخطار، باستحداث نظام للترخيص بالإخطار للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن (وهي تمثل 80% من الصناعات القائمة في مصر)، وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها، مرفقاً بالبيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفقاً لطبيعة المخاطر التي يمثلها النشاط.

وأشار قابيل إلى أن القانون أبقى على نظام الترخيص المسبق على الأنشطة الصناعية التي تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الأمن والصحة والسلامة والبيئة (تمثل 20% من الصناعات القائمة)، حيث بسطت اللائحة التنفيذية إجراءات التقدم بطلب للحصول على الترخيص.

وأشار قابيل إلى أن اللائحة تضمنت وضع تسهيلات عديده للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.