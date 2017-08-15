متى ستُطبق ضريبتا القيمة المضافة والانتقائية بالإمارات؟

قال مسؤول إماراتي كبير إن بلاده تتوقع إصدار قوانين خاصة بالضريبة على القيمة المضافة وضريبة انتقائية في الربع الثالث من العام الحالي، على أن يتم إصدار القواعد الخاصة بتطبيق تلك القوانين في الربع الرابع.

وأدلى مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات، خالد البستاني، بتلك التصريحات في إيجاز للصحافيين قبل أن تبدأ البلاد تطبيق بعض التغييرات الكبيرة في نظامها الضريبي في عقود.

وأعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لدى الهيئة الاتحادية للضرائب لأغراض الضرائب منتصف شهر سبتمبر المقبل 2017، وذلك في أولى خطوات الامتثال الضريبي الهادفة إلى ضمان تطبيق نظام ضريبي سلس ومبسط وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الهيئة في مقر وزارة المالية بأبوظبي اليوم لاستعراض جوانب عمل الهيئة، والمهام التي ستقوم بها وخطتها التشغيلية خلال الفترة المقبلة، ودور الإجراءات الضريبية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء اقتصاد مستقبل والاستمرار في تقديم خدمات ذات جودة عالية لجميع أفراد المجتمع الإماراتي.

وتعتزم دولة الإمارات بجانب بقية الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم 6 دول تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% في يناير من العام المقبل.

كما تعتزم الحكومة التي تضررت إيراداتها من النفط بفعل انخفاض أسعار الطاقة، تطبيق ضريبة انتقائية بنسبة 100% على التبغ ومشروبات الطاقة، و50% على المشروبات الغازية المحلاة.