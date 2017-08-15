بريطانيا: لا اتفاق حول فاتورة Brexit بحلول أكتوبر

قال ديفيد ديفيز، وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا لن تتوصل لاتفاق بشأن قيمة فاتورة الانفصال من الاتحاد الأوروبي بحلول أكتوبر.

ويريد الاتحاد اتفاقاً بشأن كيفية حساب فاتورة الانفصال، التي تسدد باليورو، قبل بدء المحادثات الخاصة بعلاقة بريطانيا بالكتلة في المستقبل.

وصرح ديفيز لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) قائلاً: "سنجري مفاوضات متأنية للغاية. لن نتعهد بأي التزامات في هذه المرحلة، ولن يكون هنك رقم بحلول أكتوبر أو نوفمبر".

وقال إن أي فترة انتقالية ينبغي أن تنتهي بحلول موعد الانتخابات العامة في بريطانيا، المقرر في مايو 2022، لكنه رجح أن تستمر لنحو عامين.

وفي تصريحات لمحطة "سكاي نيوز"، ذكر الوزير أن بريطانيا تأمل في أن تضع نظاماً جمركيا جديداً في بداية عام 2019، قبل أن تغادر الاتحاد الأوروبي.