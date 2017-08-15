تحويل الأموال بواسطة "واتس اب".. قريباً

تتأهب شركة "واتس اب" لتوفير خدمة تحويل الأموال بين مستخدمي تطبيقها الذي لا يزال الأوسع انتشاراً في العالم، والذي يُستخدم لتداول الرسائل النصية والصوتية القصيرة، وإجراء المكالمات وتداول مقاطع الفيديو، لتدخل بذلك سوقاً جديداً وتستقطب شريحة أوسع من المستخدمين.

وقالت جريدة "ديلي تلغراف" البريطانية إن التحديث القادم للتطبيق سيتضمن خدمة تحويل الأموال، وذلك بحسب صور مسربة للتحديث الجديد أظهرت خياراً جديداً هو (Welcome to WhatsApp Payments)، وهو ما تمكن من اكتشافه مدونون متخصصون في المسائل التقنية ومتابعة أحدث صرعات التكنولوجيا في العالم.

وتقول المعلومات إن التطبيق الذي يستخدمه مليار شخص في العالم يومياً، سوف يبدأ بتجريب خدمة تحويل الأموال عبر تقنية (UPI)، وهي التقنية التي يقوم بتشغيلها واستخدامها البنك المركزي الهندي، ما دفع بعض المحللين إلى الاستنتاج بأن الخدمة سوف تتوفر أولاً في الهند قبل غيرها من دول العالم، على أن تنتقل تدريجياً إلى باقي دول العالم.

ولا يزال من غير المعروف متى ستتوفر الخدمة للجمهور في مختلف دول العالم، إلا أن هذه الميزة الجديدة تُظهر أن شركة "واتس اب" المملوكة حالياً من قبل شركة "فيسبوك" العالمية تعمل على دخول قطاع الخدمات المالية.

وبحسب "ديلي تلغراف" فإن شركة "واتس اب" تقوم حالياً باستقطاب وتشغيل عدد من الخبراء في الخدمات المالية بالهند، وفي حال بدأ توفير هذه الخدمة هناك، فهذا يعني أن 200 مليون مستخدم سيكون بمقدورهم تحويل وتداول الأموال من خلال تطبيق "واتس اب" واسع الانتشار.

وتقوم شركة "فيسبوك" بتوفير خدمة تحويل الأموال من مستخدم لآخر في بعض دول العالم منذ العام 2015، وهو ما يؤكد أن الشركة عازمة على دخول القطاع المالي عبر بوابة شبكات التواصل الاجتماعي التي تقوم بتشغيلها.

بالتوازي مع ذلك، تعمل شركة "آبل" الأميركية العملاقة حالياً على إطلاق خدمة تحويل الأموال عبر نظام (peer-to-peer)، ويتوقع أن تنجح في توفير هذه الخدمة من خلال تطبيق "آي مسج" في الإصدار المطور والمحدث من نظام التشغيل (iOS) الذي سيحمل اسم (iOS11).

وفي حال قامت "واتس اب" بتوفير خدمة تحويل الأموال بين المستخدمين في الهند، فهذا يعني أنها ستدخل في منافسة شرسة مع شركة "علي بابا" الصينية التي تهيمن على السوق الهندية، وتوفر خدمات التحويل الفوري للأموال من خلال نظام (PayTM).