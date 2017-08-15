تراجع معدل البطالة في مصر إلى 11.98% بالربع الثاني

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الثلاثاء، إن معدل البطالة في البلاد تراجع إلى 11.98% في الربع الثاني من هذا العام مقابل 12.5% قبل عام.

وأضاف جهاز الإحصاء في التقرير الذي نشر على موقعه الإلكتروني، أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3.496 مليون عاطل بانخفاض 64 ألفا.

وأظهرت بيانات الجهاز أن حجم قوة العمل بلغ 29.183 مليون موظف بزيادة 651 ألف موظف عن الربع المقابل من 2016.

وتعمل مصر على تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبيرة كثيفة العمالة مثل العاصمة الإدارية الجديدة وأنفاق قناة السويس وطرق جديدة.