مبيعات التجزئة الأميركية تسجل أكبر زيادة في 7 أشهر

سجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أكبر زيادة لها خلال سبعة أشهر في يوليو، مع قيام المستهلكين بزيادة مشترياتهم من السيارات وزيادة الإنفاق التقديري، وهو ما يشير إلى استمرار الاقتصاد في التحسن بداية الربع الثالث.



وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الثلاثاء، إن مبيعات التجزئة زادت 0.6% الشهر الماضي، مسجلة أكبر مكسب منذ ديسمبر 2016، في أعقاب تعديل بالارتفاع بلغ 0.3% في يونيو.



وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع لـ "رويترز" زيادة مبيعات التجزئة 0.4% في يوليو، بعدما توقعوا في وقت سابق انخفاضها 0.2%.

وجرت مراجعة مبيعات مايو لتظهر عدم حدوث تغيير، بدلا من انخفاض بنسبة 0.1% في القراءة السابقة. وزادت مبيعات التجزئة 4.2% على أساس سنوي في يوليو.



وباستبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، تكون مبيعات التجزئة قد ارتفعت 0.6% الشهر الماضي، بعد تعديلها بالارتفاع 0.1% في يونيو. وتلك الفئة المسماة بمبيعات التجزئة الأساسية هي الأقرب لمكون الإنفاق الاستهلاكي المستخدم في حساب الناتج المحلي الإجمالي.