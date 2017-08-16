إيطاليا تسجل أفضل نمو سنوي منذ 2011

المصدر: روما – أ ف ب

سجلت إيطاليا أفضل نمو اقتصادي سنوي لها منذ 2011 مع تحقيق إجمالي الناتج الداخلي نموا فاق التوقعات بلغ 1.5 % على مدى سنة.

وحققت إيطاليا في الاشهر الستة الاولى من 2017 نموا بلغت نسبته 1.2 %، بحسب المعهد الوطني للإحصاءات (إيستات).

وبقيت نسبة النمو الفصلي عند 0.4% في الربع الثاني من العام 2017، ما يعني أن النمو الايطالي لا يزال تحت معدل 0.6% للنمو في منطقة اليورو للفترة نفسها.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني أن "النمو فاق التوقعات، ما يشكل منطلقا جيدا لدفع عجلة الاقتصاد والتوظيف".

وكانت الحكومة الايطالية توقعت زيادة بنسبة 1.1% في إجمالي الناتج الداخلي للعام 2017، مقابل زيادة بنسبة 0.9% كانت توقعتها المفوضية الاوروبية، في حين كانت أرقام صندوق النقد الدولي تشير الى توقعات بنمو نسبته 0.8%.

وخرجت إيطاليا من الانكماش في 2014 إلا أن النمو جاء ضعيفا جدا عند 0.1%. وسجل الاقتصاد الايطالي نموا بنسبة 0.8% في 2015، و0.9% في العام 2016 ، أي نصف معدل النمو في منطقة اليورو.

وكان خبراء اقتصاديون حذروا من تأثير الاوضاع السياسية على وتيرة النمو، مع ترقب اجراء الانتخابات العامة المقررة في 2018، كما وضعف النظام المصرفي.

وساهم الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو وزيادة الانتاج في القطاع الصناعي الايطالي في تحسن الاوضاع الاقتصادية في البلاد، في حين تراجع القلق بشان ضعف القطاع المصرفي الايطالي.