ارتفاع العجز التجاري للمغرب 7.9% في 7 أشهر

قال مكتب الصرف المغربي إن العجز التجاري زاد 7.9% إلى 111 مليار درهم، ما يعادل 10.9 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من 2017 مقارنة به قبل عام بفعل زيادة الواردات.



وزادت واردات الطاقة 33.4% إلى 39.13 مليار درهم وارتفع الإنفاق على المواد الخام 11.6% إلى 11.93 مليار درهم.



ونمت الصادرات الإجمالية 7.1% على أساس سنوي إلى 140.78 مليار درهم مدفوعة بنمو صادرات الفوسفات 7.9% وزيادة الصادرات الزراعية 10.1%.



في المقابل تراجعت إيرادات السياحة 2.3% إلى 24.46 مليار درهم. وزادت تحويلات 4.5 مليون مغربي يعيشون في الخارج 0.1% إلى 35.16 مليار درهم في حين ارتفعت الاستثمار الأجنبي المباشر 33.8% إلى 16.42 مليار درهم.



وكان العجز التجاري 102.85 مليار درهم في الأشهر السبعة الأولى من 2016.