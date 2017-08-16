هل تتأخر الكويت في اللحاق بركاب الدول الخليجية ضريبياً؟

أوضح المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات، خالد البستاني، أن الإمارات والسعودية ستفرضان ضريبة القيمة المضافة في يناير المقبل، لكن دولاً أخرى في مجلس التعاون الخليجي ربما تفعل ذلك في وقت لاحق من العام المقبل.

وأضاف البستاني في مؤتمر صحافي، أن السعودية والإمارات ستطبقان ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من يناير المقبل، موضحاً في الوقت نفسه أن بقية دول المجلس تستطيع تطبيقها حتى نهاية عام 2018، بحسب ما ورد في صحيفة "الراي".

ولم يدل البستاني بمزيد من التفاصيل حول أسباب تباطؤ تلك الدول في فرض الضريبة، لكن خبراء الضرائب في المنطقة يعتقدون أن الكويت على وجه الخصوص ربما تتأخر لأسباب، من بينها تباطؤ جهاز الخدمة المدنية وبرلمانها المستقل نسبياً، والذي ربما يريد أن يكون له قول في المسألة.

ولم يعلن المسؤولون في سلطنة عمان موعداً محدداً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، بينما قال نظراؤهم في البحرين، التي تواجه أيضاً صعوبات في تمرير إجراءات تقشفية، إنه من المتوقع حدوث ذلك في منتصف 2018.

وقال البستاني إن الإمارات ستبدأ تسجيل الشركات التي ستخضع لضريبة القيمة المضافة في منتصف سبتمبر، متوقعاً صدور القوانين المتعلقة بتلك الضريبة في الربع الثالث من العام على أن يتم تطبيقها في الربع الأخير. ويجب على الشركات التي لا تقل إيراداتها عن 100 ألف دولار سنوياً أن تسجل نفسها وإلا ستواجه غرامات.

وأضاف أن الإمارات تتوقع تسجيل ما يتراوح بين 300 و350 ألف شركة لضريبة القيمة المضافة، ومن المرجح أن تدفع الضريبة أسعار المستهلكين بشكل عام إلى الصعود بنحو 1.4% .

كما تعتزم الحكومة تطبيق ضريبة انتقائية بنسبة 100% على التبغ ومشروبات الطاقة، و50% على المشروبات الغازية المحلاة. وقال البستاني إن ذلك ربما يحدث في الربع الأخير هذا العام.