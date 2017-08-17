تعرف على أبرز مميزات صندوق التنمية الصناعية بالسعودية

شكل دعم وتمويل المشاريع الصناعية ركيزة أساسية من برامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

وأقر صندوق التنمية الصناعية السعودي تماشيا مع الرؤية، برامج متعددة تتوافق مع التوجهات الحكومية التي تتبناها رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير الاستراتيجية الصناعية والدفع نحو رفع نسبة المحتوى المحلي للصناعة ودعم المصنعين المحليين وتوطين الواردات.

فما هي أهمية صندوق التنمية الصناعية ؟

يتميز الصندوق بكونه يقبل طلب القرض عند توفر الحد الأدنى من المعلومات والمستندات، على أن تتم مراجعته من قبل الهيئات المختصة داخل إدارة الصندوق وفق آلية موضحة تفصيليا من قبل الإدارة ما يساعد المستثمرون على فهم مراحل حصولهم على التمويل اللازم. وللمشاريع الصغيرة، يقدم الصندوق تسهيلات إضافية، إذ يكتفي بتعبئة المستثمر لاستمارة المشاريع الصغيرة.

ويقدم الصندوق قروضا متوسطة وطويلة الأجل بدون فوائد للمنشآت الصناعية الجديدة وللمنشآت الصناعية الخاصة القائمة التي تستهدف توسعة نشاطها أو استبدال معداتها وإدخال الأساليب العصرية عليها.

وتتراوح نسبة التمويل للمشاريع ما بين 50% إلى 75% من قيمة المشروع للمشاريع الواعدة.

إلى جانب التمويل، يساهم صندوق التنميــة الصناعية الســعودي في تقديم الاستشارات اللازمة لأصحاب المشاريع، تشمل الاستشارات المالية واستشارات حول العمليات، والتخطيط التجاري والتشغيلي. فضلا عن تقديم الاستشارات حول تقنية المعلومات واستراتيجيات التسويق المثلى.

كذلك عقد الصندوق اتفاقيةٍ للتمويل المشترك، مع صندوق التنمية الزراعية، لدعم صناعة الأعلاف المُركّبة في المملكة، ما يضمن تأمين احتياجات السوق المحلية من هذه الأعلاف، وبهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المتوازنة بين مختلف مناطق المملكة.