أكد رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، مهاب مميش، أهمية الحوافز الضريبية للمنطقة الاقتصادية في جذب الاستثمارات.

وقال مميش في حديث خاص لـ"العربية": "إننا اليوم في المرحلة التشريعية للمنطقة الاقتصادية، ولا بد من أخذ أكبر قدر ممكن من الحوافز الضريبية"، آملاً في تخفيض الرسوم الضريبية إلى 10% عوضاً عن 22%.

وأشار إلى تنسيق يجري حالياً مع وزارة المالية اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، لإطلاق حوافز ضريبية جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وجرى الإعلان يوم أمس عن بند آخر يتضمن حساباً ثانياً بالدولار لصالح هيئة قناة السويس، ويتم إيداع رسوم العبور فيه إلى هيئة قناة السويس، وبند خاص برسوم الموانئ التابعة لوزارة النقل من مختلف وسائل النقل.

كما أعلن رئيس الهيئة تطبيق تخفيضات على رسوم عبور السفن تتناسب مع حجم الحاويات المتداولة، وبحد أقصى 50% عبر "إجراء نسب تخفيضات متناسبة مع حجم التداول بموانئ الترانزيت وعن مكافآت تشجيعية على حجم التداول السنوي للحاويات".

واعتبر رئيس هيئة قناة السويس أن الفاتورة الشاملة ستوحد أساس المحاسبة، وتمنع الاختلاف بين الجهات في حساب وتقدير حمولات السفن وتمنع التعارض بينها، كما ستمنع الازدواج في تقدير الرسوم، وتضمن سرعة تسوية أي فروق ناشئة عن المحاسبة الخاصة بتقديم الخدمات الملاحية.

يذكر أن الحكومة المصرية تطبق نظام الفاتورة الشاملة كمرحلة أولى على الموانئ البحرية التابعة للهيئة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس.