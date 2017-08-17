موديز: انخفاض عجز الميزانية "إيجابي" لتصنيف السعودية

قالت وكالة موديز إن انخفاض عجز الميزانية السعودية إلى أقل من النصف في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، "إيجابي" للتصنيف السيادي للمملكة.

وأشارت موديز إلى أن العجز البالغ 72 مليار ريال يشكل 37% فقط من العجز المتوقع في الميزانية التقديرية للعام بأكمله، والبالغ 198 مليار ريال.

لكن في المقابل، لفتت الوكالة إلى أنه سيكون من الصعب على الحكومة تحقيق الرقم المستهدف للإيردات النفطية بنهاية العام، والبالغ 480 مليار ريال في حال استقرار أسعار النفط ومستويات الإنتاج عند المستويات الحالية.

وبينت موديز أن مصروفات النصف الأول شكلت 43% من مجمل المصروفات المقدرة للعام بأكمله، ما يرجح أن يبقى الإنفاق للعام بأكمله دون تقديرات الميزانية.