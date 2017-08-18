الصين تصدر إرشادات لتنظيم الاستثمارات الخارجية

أصدر مجلس الوزراء الصيني اليوم الجمعة توجيهات إرشادية لتنظيم الاستثمار الخارجي وسط سعي بكين لدعم الشركات القادرة على الاستثمار في الخارج مع الحد من الصفقات في قطاعات العقارات والفنادق والترفيه والأندية الرياضية وصناعة الأفلام.



وقالت الحكومة في مذكرة بموقعها على الانترنت إنها ستشجع الاستثمارات ذات الصلة بمبادرة "الحزام والطريق" لكنها تنوي أيضا الإبقاء على قائمة سوداء للشركات المحلية التي تنتهك قواعد الاستثمار في الخارج.