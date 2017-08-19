الملياردير المنسحب من منصبه الاستشاري لدى ترمب

أعلن الملياردير الأميركي كارل ايكان الانسحاب من منصبه كمستشار لدونالد ترمب لشؤون ضبط أسواق المال لكنه لم يعز قراره إلى تصريحات الرئيس بشأن أحداث شارلوتسفيل.

وايكان (81 عاما) من أشهر خبراء المال في وول ستريت، وعين في ديسمبر "مستشارا خاصا" لدى ترمب لشؤون الضوابط المالية وكلف مهمة "التخلص من الضوابط التي تلغي الوظائف وتبطئ النمو الاقتصادي".

وبرر ايكان في رسالة وجهها إلى ترمب ونشرها على موقعه انسحابه بتعيين نيومي راو "مديرة لشؤون الضبط المالي". وثبت مجلس الشيوخ تعيين راو في يوليو.

وانتقد الديموقراطيون تعيين ايكان لاشتباههم في دفعه ملفات في إطار مهامه له فيها مصلحة مالية مباشرة على غرار الضوابط البيئية المفروضة على مصافي النفط.

وقال ايكان في رسالته "خلافا لتلميحات عدد من معارضيكم الديموقراطيين لم أطلع في اي وقت على ملفات غير علنية او استفدت من منصبي.

كما أنني لا أرى أي تضارب مصالح في دوري". وتابع "رغم ذلك قررت انهاء تعاوننا (بموافقتكم) سعيا لتفادي أن يلطخ أي خلاف حزبي بشأن دوري إدارتكم أو عمل السيدة راو المهم".

واندلع جدل حاد في الولايات المتحدة اثر تصريحات أخيرة لترمب قلل فيها من مسؤولية مجموعات يمينية متطرفة واتباع تفوق العرق الابيض أثناء اعمال عنف في شارلوتسفيل (فرجينيا) في نهاية الاسبوع الفائت.

وحل ترمب اثنين من مجالسه الاستشارية الاقتصادية المؤلفة من رؤساء شركات وخبراء اقتصاديين بعد انسحاب عدد منهم. ولم يكن ايكان ضمن أي من المجلسين.