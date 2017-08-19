موديز تؤكد تصنيف مصر عند B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيفها لمصر عند B3 مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة في تقرير لها أن تأكيد التصنيف نابع من رؤية موديز بأن B3 يتلاءم مع وضع المخاطر الائتمانية لمصر.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة لمصر تعكس الرؤية بأن المخاطر الصعودية والنزولية على التصنيف متوازنة، بحسب رويترز.

وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 36.036 مليار دولار نهاية يوليو من 31.305 مليار في يونيو الماضي. وتعني أحدث أرقام أن الاحتياطي زاد بنحو 4.731 مليار دولار في يوليو الماضي.

وتلقت مصر في يوليو دفعة ثانية قيمتها 1.25 مليار دولار من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية، سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.