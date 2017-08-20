إنتاجية القطاع الخاص السعودي تواصل الصعود للربع الرابع

ارتفع معدل إنتاجية المشتغل في القطاع الخاص السعودي، خلال الربع الرابع من العام 2016، بنحو 0.8%، عن الربع السابق، وفقاً لتحليل أجرته "الاقتصادية"، استند إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

وأشار التحليل إلى أن ن معدل إنتاجية المشتغل في الربع الأخير 2016، سجل ارتفاعا للربع الرابع على التوالي، حيث بلغ المعدل 115 ألف ريال في الربع الأول 2016، ثم 117 ألف ريال في الربع الثاني 2016، و118 ألف ريال في الربع الثالث 2016، وأخيرا 119 ألف ريال في الربع الرابع من العام الماضي 2016.

وتصدر قطاع "البترول والتعدين" أعلى القطاعات من حيث معدل الإنتاجية، ليبلغ نحو 10.9 مليون ريال، فيما جاء أقلها قطاع الخدمات بنحو 31 ألف ريال في الربع الرابع 2016.

وارتفع معدل إنتاجية المشتغل في الربع الرابع للعام 2016، بنسبة طفيفة بلغت 0.8%، بقيمة ألف ريال، مقارنة بمستوياته في الربع الثالث من العام ذاته، فيما تراجع المعدل بنسبة 5.6%، ونحو سبعة آلاف ريال عن مستوياته في الربع الرابع من العام 2015، والبالغة 126 ألف ريال.

وعن معدل إنتاجية المشتغل في القطاع الخاص السعودي، حسب النشاط الاقتصادي، فتصدر خلال الربع الرابع من العام الماضي، نشاط "البترول والمعادن" بنحو 10.9 مليون ريال.

ووفقا للتحليل، يعادل معدل إنتاجية المشتغل في نشاط "البترول والمعادن" 350 ضعف إنتاجية المشتغل في نشاط الخدمات، الذي يبلغ معدل إنتاجيته 31 ألف ريال.

ويلي نشاط "البترول والمعادن"، نشاط "الاتصالات والمعلومات" بمعدل إنتاجية للمشتغل 352 ألف ريال، ثم نشاط "الصناعة التحويلية" بمعدل إنتاجية للمشتغل 157 ألف ريال.

ورابعا يأتي نشاط "الكهرباء والغاز والماء" بمعدل إنتاجية للمشتغل 134 ألف ريال، ثم نشاط "النقل والتخزين" بمعدل إنتاجية للمشتغل 110 آلاف ريال.

وفي المرتبة السادسة، نشاط "المال والأعمال" بمعدل إنتاجية للمشتغل 105 آلاف ريال، ثم نشاط "تجارة الجملة والتجزئة" بمعدل إنتاجية للمشتغل 95 ألف ريال.

وثامنا نشاط "الزراعة" بمعدل إنتاجية للمشتغل 77 ألف ريال، ثم نشاط "التشييد والبناء" بمعدل إنتاجية للمشتغل 52 ألف ريال.

وفي المرتبة العاشرة، نشاط "الفنادق والمطاعم" بمعدل إنتاجية للمشتغل 32 ألف ريال، وأخيرا نشاط "الخدمات" بمعدل إنتاجية للمشتغل 95 ألف ريال.

ووفقاً لتعريفات الهيئة العامة للإحصاء، فالإنتاجية هي حجم أو عدد الوحدات التي يتم إنتاجها خلال فترة معينة، وتعرف أيضا بأنها مقياس للكفاءة التي تحول بها المنشأة المدخلات إلى مخرجات.