السليمان لـ"العربية": 25 مبادرة لرواد الأعمال بالسعودية

كشف محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، الدكتور غسان السليمان، عن انتهاء العمل على استراتيجية الهيئة بنهاية العام الجاري ورفعها لمجلس الوزراء.

وأشار السليمان في مقابلة مع "العربية" إلى التوصيات المهمة في الاستراتيجية، ومنها توصية لمكافحة التستر التجاري الذي تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبة 99 منه في سوق العمل.

ونوه المحافظ أثناء الإعلان عن ملتقى "بيبان" الذي سينطلق الشهر المقبل، بأن الملتقى سيعلن فيه عن 25 مشروعا ومبادرة للنهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى أنه سيكون منصة لجميع الجهات الحكومية والخاصة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أهمية الملتقى في تذليل المعوقات أمام قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي لم يدعم بشكل كبير في السابق، مؤكدا أن مساهمة هذا النوع من المنشآت في تحقيق الناتج الاجمالي السعودي متدنية جدا بحسب تصنيف البنك الدولي.

وأكد السليمان عمل الهيئة بشكل شمولي ولا يمكن حل معضلة التمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمشكل منفرد.