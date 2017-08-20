تحالف بين 4 وزارات سعودية لزيادة التوطين

اتفقت 4 وزارات سعودية على تفعيل وتطبيق قرارات التوطين لتمكين السعوديين والسعوديات من فرص العمل، حيث أقرت وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والاستثمار والأمن العام والمديرية العامة للجوازات وبرنامج التوطين في مناطق المملكة، لتفعيل وتطبيق قرارات التوطين التي صدر أو التي يصدر فيها قرارات توطين في مناطق المملكة كافة لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل.

ويهدف برنامج التوطين بالمناطق إلى إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بتوطين المهن في القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالتركيز على ممكنات كل منطقة، إضافة إلى تطبيق قرارات وبرامج التوطين، بما يضمن تمكين الشباب والفتيات من فرص العمل وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة، لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة وإيجاد بيئة عمل لائقة ومستقرة ووضع المحفزات والممكنات لتشجيع قطاع الأعمال في المنطقة لتوطين فرص العمل المتاحة، بحسب صحيفة "مكة".

كما يهدف إلى إيجاد الآليات المناسبة لتنمية وتطوير القدرات والإمكانات المعرفية والمهارية للقوى العاملة لتكون جاهزة للتوطين بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتدريب والتأهيل.

وتم الاتفاق على البدء في تفعيل العمل المشترك فيما يتعلق بتنفيذ برامج توطين الأنشطة في سوق العمل بالمناطق ومتابعة تنفيذها، وتفعيل جهود التوطين والتفتيش.

كما تم اعتماد وثيقة برنامج التوطين في المناطق لدعم وتعزيز التكامل بين الجهات الشريكة من أجل زيادة نسب التوطين المنتج.