غبور لـ"العربية": 44% تراجع الطلب على السيارات بمصر

قال رؤوف غبور، الرئيس التنفيذي لشركة "جي بي اوتو" لتجميع وتوزيع السيارات، إن الطلب على السيارات تراجع 44% بعد قرار تعويم الجنيه، الذي تسبب برفع أسعار السيارات في مصر بنسبة 100%.

وأشار غبور في مقابلة مع "العربية" إلى "زيادة أسعار كل مدخلات الإنتاج المحلي بنسب غير بسيطة" في الوقت الذي "ارتفعت فيه أسعار الوقود والكهرباء والمياه ومختلف السلع والخدمات فأصبح الدخل للمواطن المصري عليه ضغط شديد وأثر بالطلب على السيارات".

وأكد غبور مضي الشركة التي تكبدت خسائر في الربع الثاني بقيمة 170 مليون جنيه، في خططها لإنتاج "الموتو سيكل" بعجلين و"التوك توك" بثلاث عجلات بعد استكمال الإجراءات النظامية والتشغيلية لذلك.

وبلغت خسارة الشركة خلال النصف الأول من هذا العام، 300 مليون جنيه، مقابل أرباح وصلت إلى 153 مليون جنيه خلال النصف المماثل من عام 2016. يأتي ذلك على الرغم من ارتفاع المبيعات الفصلية للشركة بنسبة 80% لتصل إلى 4.2 مليار جنيه.

يشار إلى أن "جي بي أوتو" هي شركة تصنيع وتجميع سيارات، كما تقدم خدمات التمويل غير المصرفي بالسوق المصري.