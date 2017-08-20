"ساما" تنفي إيقاف التعامل بالريال القطري

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي) أمس السبت، إنها لم توقف التعامل بالريال القطري منذ أن قطعت الرياض العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، مشيرة إلى أن الحجاج القطريين بإمكانهم صرف عملتهم.



وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية، وروابط النقل مع قطر، في الخامس من يونيو، متهمين إياها بدعم الإرهاب الأمر الذي تنفيه الدوحة.



واستثنت الرياض القطريين القادمين لأداء مناسك الحج من المقاطعة. وبدأ الحجاج من قطر التوافد على المملكة يوم الخميس.



وقالت مؤسسة النقد في بيان مقتضب: "يمكن للمواطنين القطريين الأشقاء صرف الريال القطري بشكل طبيعي عن طريق البنوك ومحلات الصرافة المرخصة وكذلك استخدام ماكينات السحب الآلي".



وقال مصرفيون إن بنوكا سعودية وإماراتية كثيرة سحبت الودائع من قطر، منذ الخلاف الدبلوماسي. ونتيجة لذلك انخفضت الودائع الأجنبية في بنوك قطر إلى 170.6 مليار ريال (46.9 مليار دولار) في يونيو من 184.6 مليار ريال في مايو.