هل تحصل مصر على الدفعة الأخيرة من قرض البنك الدولي؟

بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر الدكتورة سحر نصر، صباح اليوم الاثنين مع بعثة البنك الدولي برئاسة اشيش خان، مدير مشروعات في البنك، إجراءات توقيع الشريحة الثالثة والأخيرة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص من البنك بقيمة 3 مليارات دولار، لدعم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لمصر، والذي سبق أن حصلت على الشريحتين الأولى والثانية منه بقيمة مليارين دولار.

حضر اللقاء أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وممثلين عن وزارات البترول والكهرباء والتجارة والصناعة.

وقالت نصر إن الوزارة تعمل على ضخ استثمارات جديدة بمشاركة القطاع الخاص في ظل الحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد للاستثمار في المناطق الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن مصر قامت بعدد من الإجراءات الإصلاحية ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار.

وأكدت الوزيرة، أهمية الإسراع في إجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة قبل نهاية العام الجاري، وأن تساهم في تحفيز استثمارات القطاع الخاص، لدعم المشروعات التنموية التي من شأنها توفير فرص عمل، وتعزيز النمو المستدام العادل، إضافة إلى دعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية لمساندة الطبقات والمحافظات الأكثر احتياجا من خلال مشروعات ذات عائد مباشر عليهم.