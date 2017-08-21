100 شركة صينية تبحث فرص الاستثمار في السعودية

نقلت "الاقتصادية" عن المستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة الصين في الرياض، تشاو ليو تشينغ، أن اجتماعات الدورة الثانية للجنة السعودية الصينية المشتركة في جدة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ستشهد توقيع أكثر من عشر اتفاقيات ومذكرات تفاهم ستركز على مجالات مهمة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والصناعية والطاقة والتعدين، فضلا عن المشاريع الثنائية بين البلدين، خاصة المتعلقة بخطط ومشاريع "رؤية المملكة 2030".

وأوضح أنه عقب الانتهاء من اجتماعات اللجنة سيتم تنظيم منتدى الاستثمار السعودي - الصيني يوم الخميس المقبل، وذلك بمشاركة أكثر من 100 مندوب من شركات صينية، وعدد من الوزراء الصينيين المعنيين بالاقتصاد والتجارة، مبينا أن المنتدى سيعقد تحت شعار "مبادرة الحزام والطريق والرؤية 2030: رؤية للتعاون والنمو".

وأشار إلى أن هذا المنتدى خصص لمناقشة وعرض المشاريع الاستثمارية بين البلدين، والحديث عن تفاصيل أكثر لجذب الشركات الصينية للاستثمار في مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية والصناعية في السعودية، خاصة ذات التنويع الاقتصادي الذي تركز عليه المملكة مستقبلا في بناء اقتصادها بالمفهوم الجديد.

وذكر أنه سيتم عرض المشاريع الضخمة مثل مدن المستقبل، ومشاريع الفيصلية (هيئة تنمية منطقة مكة المكرمة)، والبحر الأحمر (مؤسسة البحر الأحمر)، ومشروع البصر (وزارة الإسكان).

وأوضح أن هناك فريق عمل سيناقش الأولويات القطاعية، مثل الطاقة المتجددة، في ضوء الفرص المتاحة في برنامج الطاقة المتجددة بالسعودية للاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن الفريق يتكون من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، وشركة الصين هواديان هونغ كونغ المحدودة، وغولدويند للعلوم المتخصصة في صنع معدات طاقة الرياح.

وذكر أن المنتدى سيناقش أيضا الاستثمارات في النقل مثل مشاريع الساحل الغربي للسكك الحديدية مشروع مترو مكة-جدة، ومشروع سكة حديد ينبع.

وكان الأمير محمد بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الصيني قد وقعا على اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة سعودية - صينية رفيعة المستوى، ومحضر أعمال الدورة الأولى للجنة، بينما وقعت 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة والصين.