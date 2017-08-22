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أضخم صندوق سيادي يحقق ارتفاعاً قياسياً في الإيرادات

المصدر: أوسلو - رويترز
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أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، أكبر صندوق من نوعه في العالم، اليوم الثلاثاء، تحقيق عائد 2.6% في الربع الثاني من العام مع صعود أسواق الأسهم.

وقال تروند غراند، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق في بيان: "حققت أسواق الأسهم أداء جيدا منذ بداية العام الحالي".

وحذر من أن العائد القياسي الذي حققه الصندوق وبلغ 6.5% في النصف الأول من العام الحالي، لن يتكرر مستقبلا على الأرجح.

ويستثمر الصندوق إيرادات النرويج من إنتاج النفط والغاز، لصالح الأجيال المستقبلية. ونما حجم الصندوق إلى ما يعادل مرتين ونصف مثل الاقتصاد النرويجي في الوقت الحالي.

وقال الصندوق منذ فترة، إن عوائده ستقل على الأرجح، حيث ستؤثر أسعار الفائدة المتدنية على الأداء.

وسحبت الحكومة 16 مليار كرونة في الربع الثاني من العام، لسداد مصروفات عامة مقارنة بسحب 23 مليار كرونة في الربع الأول.

كلمات دالّة

#النرويج, #صندوق سيادي, #عوائد, #أرباح, #الربع الثاني, #النصف الأول, #2017

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