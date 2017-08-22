اعتبر عصام الطواري المدير الشريك لشركة نيوبري للاستشارات، أن إصدارات الدين الأخيرة تجعل السعودية ثاني أكبر مصدر للصكوك بالعالم بعد ماليزيا.

وأشار الطواري في مقابلة مع "العربية" إلى أهمية هذه الخطوة التي تجعل من المملكة، تمنح مؤشراً فاعلاً في سوق الصكوك الدولية بجانب إيجاد منحى أسعار بمستوى 5.7% أو عوائد للصكوك في السوق المحلية السعودية ستستفيد منه المؤسسات المالية والبنوك.

وقال الطواري إن وجود منحى للعائد في سوق الصكوك التي لم تزل ناشئة في المنطقة، سيخفض كلفة إصدارات الدين للمؤسسات والشركات بنسبة 10% وهذا عنصر مهم ومؤشر مهم لخلق سوق دين حيوية في المنطقة.

وتحدث عن توليفة متوازنة من إصدارات الدين بالسعودية بين الأسواق الخارجية وفي داخل المملكة، معتبرا أن وجود سيولة تقدر بنحو 105 مليارات ريال لدى البنوك السعودية تجعل من الإصدار الحالي كافيا إلى هذا الحد وقال "يجب أن نكون حريصين على ألا تكون الاستدانة من الأسواق الداخلية أكثر من ذلك في الفترة المقبلة".