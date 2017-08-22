"الرصاصة".. أسرع قطار في العالم يوصل الصين إلى الصدارة

سعياً منها للحفاظ على مكانتها في مجال السكك الحديدية، أعادت الصين إطلاق أسرع قطار في العالم بمواصفات جديدة وبسرعة قصوى تصل إلى 400 كلم في الساعة.

القطار "الرصاصة" كما يطلق عليه تقنياً، سيكون جاهزاً ليربط بين بكين وشانغهاي في أول رحلة له ابتداءً من 21 سبتمبر المقبل، حيث أضيفت إليه تكنولوجيا جديدة قادرة على الحد من السرعة عند حدوث أي طارئ.

ويعد القطار الجديد الذي حمل شعار Fuxing أي "التجديد" بلغة الماندارين، نسخة مطورة من مشروع سابق اضطرت الصين إلى تخفيض سرعته من 350 كلم في الساعة إلى 300 فقط، بسبب حادث مروع في العام 2011.

وسيقطع القطار 1300 كلم هي المسافة الفاصلة بين المدينتين المتباعدتين، في 4 ساعات ونصف فقط. ويتنقل بين المدينتين الصينيتين 600 مليون شخص سنوياً، ما يضع تقديرات الإيرادات السنوية عند حدود المليار دولار، بحسب ما نقله Business Insider.

وفي انتظار الرحلة الطويلة، تمت تجربة "الرصاصة" في خطوط أخرى ابتداءً من أمس الإثنين.

ويُبقي الإنجاز الجديد الصين في سكة الريادة ضمن هذا المجال، ويعزز مكانتها بعدما بلغ طول سككها الحديدية عالية السرعة حتى الآن قرابة 20 ألف كلم، في الوقت الذي تعتزم بكين إضافة حوالي 10 آلاف أخرى جديدة بحلول 2020.

وبحسب "أسوشييتد برس"، أنفقت الصين 360 مليار دولار على تطوير شبكة سككها الحديدية التي تعد الأطول في العالم.