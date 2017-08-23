أبوظبي.. 3 مصانع جديدة باستثمارات 2.4 مليار درهم

بدأت 3 مصانع جديدة حيز الإنتاج في أبوظبي خلال العام الجاري باستثمارات 2.4 مليار درهم، والتي زارها وفد مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي.

وشملت زيارة وفد مكتب تنمية الصناعة شركة الطويلة لسحب الألمنيوم "تالكس" المتخصص في صناعة طلاء بالمعادن وصهر ودرفلة وسحب وتنقية المعادن غير الحديدية الخام، والبالغة قيمته الاستثمارية مليارين و208 ملايين درهم، بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد".

كما زار مصنع "باك آند ستاك" للأخشاب، المختص في صناعة المنصات بكل أنواعها وألواح التحميل الأخرى الخشبية وخدمات حقول ومنشآت النفط والغاز البرية والبحرية البالغة قيمته الاستثمارية 240 مليون درهم، وشركة دوكاب للألمنيوم المتخصصة في صناعة سبك مسبوكات المعادن غير الحديدية وصناعة كابلات معدنية وأشرطة مضفَّرة وأصناف مشابهة وقيمته الاستثمارية تبلغ مليونين و350 ألف درهم.

وأكد مدير عام مكتب تنمية الصناعة بالإنابة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أحمد هلال البلوشي حرص حكومة إمارة أبوظبي على تقديم كل أشكال الدعم للمستثمرين بالقطاع الصناعي لتمكينهم من إنجاح استثماراتهم لتشكل قيمة مضافة لاقتصاد أبوظبي، وتعكس في الوقت ذاته توجهاتها في تحقيق أهداف محور التنمية الاقتصادية في خطة أبوظبي.

وقال إن مكتب تنمية الصناعة يحرص على متابعة أداء هذه المصانع من خلال الزيارات المتكررة لفريق العمل للاطلاع على متطلباتهم واحتياجاتهم التي من شأنها أن تمكنهم من تحقيق أعلى معدلات التنافسية في القطاع الصناعي.

واطلع وفد مكتب تنمية الصناعة من القائمين على المصانع الثلاثة التي تمت زيارتها على طبيعة العمل فيها، وآلية الإنتاج والتسويق لمنتجاتها بدءاً من دخول المنتج للتصنيع وانتهاء ببيعه وتسويقه في السوقين المحلي والخارجي.