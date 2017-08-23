ترمب يهدد بشل الحكومة إن لم يمول حائط الجدار مع المكسيك

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستعداده لإغلاق الحكومة إذا دعت الحاجة، وذلك بهدف الضغط على الكونغرس/ ولا سيما الديمقراطيين المعارضين، لتمويل بناء حائط على الحدود مع المكسيك.

وستكون المرافق الحكومية عرضة للإغلاق إذا لم يتوصل الكونغرس إلى اتفاق لرفع سقف الدين.

حيث يطالب ترمب بـ1.6 مليار دولار لتمويل بناء الحائط في الوقت الذي يتعرض فيه الكونغرس للضغط لتمرير قانون إنفاق يجنب الحكومة الإغلاق مع نهاية سبتمبر، إضافة إلى الحاجة لتمرير التشريعات اللازمة لرفع سقف الدين وتفادي التعثر.

يأتي ذلك إلى جانب مطالبات ترمب بتخفيضات ضريبية تاريخية، وموقفه تجاه اتفاقية النافتا الذي يهدد حرية التجارة العالمية.