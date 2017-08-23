تعرّف على أغنى 10 أثرياء في أوروبا.. ماذا يعملون؟

ينام أغنى 10 أثرياء في القارة الأوروبية على ثروات بعشرات المليارات من الدولارات بفضل الأعمال والمشاريع العملاقة والعلامات التجارية التي تهيمن على الأسواق والتي تُدر عليهم دخولاً مالية ضخمة، ما مكنهم من تكوين هذه الثروات الضخمة على الرغم من الضرائب الباهظة التي يدفعونها.

وتمكن تقرير صحافي بريطاني اطلعت عليه "العربية.نت" من تصنيف الأثرياء العشرة الأغنى في القارة الأوروبية وتسليط الضوء على ثرواتهم والأعمال التي يشتغلونها حالياً، والتي أدت بهم إلى قمة عرش الثراء في القارة الأوروبية.

وفيما يلي الأشخاص العشرة الأغنى في القارة الأوروبية:

أولاً: أمانسيو أورتيجا - إسبانيا، وتبلغ ثروة هذا الرجل 71.3 مليار دولار أميركي، وهو رابع أغنى شخص في العالم، وهو مؤسس مجموعة (Inditex) للأزياء، وهي مجموعة معروفة ومشهورة بسبب ارتباطها بالعلامة التجارية الأشهر "زارا" المتخصصة بالأزياء أيضاً.

ثانياً: السيدة ليليان بيتينكورت - فرنسا، وتبلغ ثروتها الإجمالية 39.5 مليار دولار، وهي أغنى سيدة في أوروبا، ويرتبط اسمها بالعلامة التجارية المعروفة "لا أوريل" المتخصصة بالمكياج والعطور، حيث تمتلك مع أولادها ما نسبته 33% من هذه الشركة، لكنها تعاني حالياً من أمراض الشيخوخة، ويدير أبناؤها أعمالها وثروتها.

ثالثاً: بيتي هيستر وكارل ألبريخت - ألمانيا، وتبلغ ثروتهما 27.2 مليار دولار أميركي، وهما شقيقان ورثا هذه الثروة عن والدهما كارل ألبريخت، ويملكان اليوم سلسلة محلات "سوبر ماركت" هي الأشهر في ألمانيا، وتُسمى (ألدي).

رابعاً: ماريا فرانسا وابنها جيوفاني فيريرو - إيطاليا، وتبلغ ثروتهما الإجمالية 25.2 مليار دولار، وهما زوجة وابن رجل الأعمال المعروف مايكل فيريرو حيث ورثا عنه شركة حلويات ضخمة ومعروفة.

خامساً: كيجيلد كيرك كريستينسين - الدنمارك، ويمتلك 21.1 مليار دولار أميركي، وهذا الرجل هو مؤسس شركة (Lego) العالمية الشهيرة وظل رئيسها التنفيذي لمدة تزيد عن ربع قرن.

سادساً: ستيفين بيرسون - السويد، ويمتلك 19.6 مليار دولار أميركي، وهذا الرجل يملك الحصة الأكبر في شركة (H&M)، وهي العلامة التجارية الأبرز والأشهر في أوروبا في عالم الأزياء والملبوسات.

سابعاً: ديتريخ ماتيسخيتز - النمسا، وينام على ثروة تبلغ 13.4 مليار دولار، وهذا الرجل هو مؤسس شركة "ريد بول" العالمية لمشروبات الطاقة، ويمتلك حالياً نصف أسهم الشركة، وهو الرجل الأغنى في النمسا.

ثامناً: سيري وكوبي هيندوجا - بريطانيا، ويمتلك هذا الرجل وزوجته 15.4 مليار دولار أميركي، لكنهما في السبعينيات من العمر، وكونا جزءا كبيراً من هذه الثروة من جراء شركة (Hinduja Group) التي تتخذ من لندن مقراً لها.

تاسعاً: كارولين دي كارفالهو هينكين - هولندا، وثروة هذه السيدة تبلغ 12.6 مليار دولار، وهي أغنى شخص في بلادها، وتمتلك شركة "هينكين" التي ورثتها عن والدها بعد أن تأسست في القرن التاسع عشر.

عاشراً: جون فريدركسون - قبرص، وثروته 9.9 مليار دولار، وهذا الرجل مولود في النرويج لكنه حالياً يحمل الجنسية القبرصية ويعيش هناك، وهو أحد بارونات النفط في العالم ومن أشهر تجاره.