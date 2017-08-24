السعودية تسمح للأجانب بالملكية 100% في الصحة والتعليم

قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، إبراهيم العمر، إن المملكة ستسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للشركات في قطاعي الصحة والتعليم.

وهذه أحدث خطوة تقوم بها السعودية لإزالة قيود الملكية تدريجيا أمام الشركات الأجنبية التي كانت مطالبة في السابق بالدخول في مشروع مشترك مع شريك محلي.

وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار العمر "سنفتح مراكز التعليم أمام الملكية الكاملة، جميع أنواع التعليم حتى من المدرسة الابتدائية".

وفي قطاع الصحة، أكد العمر أن الوزارة ستكون جهة تنظيم فحسب وليس مقدم خدمات". وسيفتح ذلك المجال أمام فرص استثمار بما يصل إلى 180 مليار دولار في هذا القطاع على مدى السنوات الخمس القادمة.

ولم يحدد العمر موعد سريان رفع القيود على الملكية الأجنبية.

وكانت الحكومة السعودية، التي تسعى لتنويع موارد الاقتصاد والحد من الاعتماد على النفط، أشارت في أبريل إلى أنها أطلقت برنامج خصخصة سيدر ما يزيد على 200 مليار دولار.

لكنها لم توضح حتى الآن القواعد المتعلقة بالملكية الأجنبية والإدارة في كثير من القطاعات. ويقول كثير من شركات الاستثمار المباشر ومستثمرون أجانب آخرون محتملون إن حيازة حصة الأغلبية أو السيطرة الكاملة على المشروعات أمر مهم لهم لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة.

وتدرس الحكومة ما إذا كانت ستبيع جميع المستشفيات العامة و200 ألف صيدلية أم لا، وأطلقت العملية الخاصة بمستشفى الملك فيصل التخصصي، حسب ما قال نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري في أبريل الماضي.

في غضون ذلك، عينت وزارة التعليم اتش.اس.بي.سي كمستشار مالي لخططها في خصخصة بناء وإدارة المنشآت التعليمية.

وتضمنت جهود الهيئة العامة للاستثمار لتخفيف القيود على الملكية الأجنبية في السنوات الماضية فتح قطاعات الجملة والتجزئة في 2015. وفي الشهر الحالي، أعلنت الهيئة أنها ستسمح بالملكية الأجنبية الكاملة لشركات الخدمات الهندسية.