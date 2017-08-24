السعودية والصين تخططان لإنشاء صندوق بـ20 مليار دولار

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح رويترز اليوم الخميس، إن السعودية والصين تعتزمان إنشاء صندوق استثمار قيمته 20 مليار دولار وإدارته إدارة مشتركة مع تقاسم التكلفة والأرباح مناصفة، وفقاً لما نقلته "رويترز".

وكان الفالح يتحدث على هامش مؤتمر اقتصادي لكبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين. وتوقع الفالح، إلى جانب تأسيس الصندوق المشترك، توقيع 11 اتفاقاً تجاريا بين الجانبين.

من ناحية أخرى، نقلت الوكالة عن محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، اليوم الخميس، قوله أثناء المؤتمر الاقتصادي إن المؤسسات السعودية مستعدة لدراسة تمويل أنفسها جزئياً باليوان، وإن الصينيين مستعدون لتقديم مثل ذلك التمويل.

وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي الرئيسي للسعودية، يتفقد فرصاً استثمارية في قطاع النقل الصيني وقطاعات أخرى للبنية التحتية.