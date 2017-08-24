المركزي المصري ينفي إلغاء العملات الورقية

نفى البنك المركزي المصري صدور قرارات بإلغاء العملات الورقية.

وكان قد انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بتحويل العملات الورقية فئة 5 و10 و20 جنيهاً إلى عملات معدنية، وهو ما نفاه البنك المركزي المصري.

وأكد البنك المركزي أن العملات المعدنية الموجودة بالأسواق هي فئة 5 قروش و10 قروش و25 قرشاً و50 قرشاً و100 قرش فقط، بجانب عملات تذكارية استثنائية من فئات مختلفة صدرت ضمن احتفالات الدولة بمرور 150 عاماً على إنشاء القاهرة الخديوية، وافتتاح قناة السويس الجديدة.

وأوضح البنك المركزي أن جميع فئات أوراق النقد المتداول حالياً بالأسواق لها ذات قوة الإبراء وهي المعتمدة لدى البنوك.