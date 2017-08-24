الهيئة العامة للاستثمار تطلق أولى مراحل الترخيص الموحد

أطلقت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية المرحلة الأولى من مبادرة الترخيص الموحد، التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المستثمر الأجنبي لإصدار التراخيص اللازمة لبدء مزاولة نشاطه الاستثماري في السعودية، وذلك عن طريق ربط نظام الهيئة العامة للاستثمار بوزارة التجارة والاستثمار.

وتهدف المرحلة الأولى إلى تقليص المدة الزمنية لعملية استخراج الترخيص والبدء في النشاط من خلال تسريع وتوحيد الإجراءات بين الجهات، بحيث تمكن المبادرة المستثمر الأجنبي من استخراج الترخيص الاستثماري والسجل التجاري عبر بوابة الهيئة العامة للاستثمار الإلكترونية وبوابة وزارة التجارة والاستثمار، كما تتيح له الخدمة تأسيس عقد الشركة إلكترونياً.